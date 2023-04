Gazzetta - Curiosità per Gaetano e Zerbin: Spalletti ha voluto tenerli a gennaio

Curiosità, ovviamente, per vedere all’opera i giovani Gaetano e Zerbin, che Spalletti ha voluto tenere in organico anche dopo la sosta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l’ingresso nell’undici titolare di Ostigard (favorito su Juan Jesus), Olivera (in vantaggio su Mario Rui), Gaetano (che dovrebbe prendere il posto di Lobotka), Politano (in ballottaggio con Lozano) e soprattutto Zerbin (chiamato a sostituire Kvara) saranno almeno sei (compreso Raspadori) i volti nuovi rispetto a San Siro, scrive la Gazzetta dello Sport: "Curiosità, ovviamente, per vedere all’opera i giovani Gaetano e Zerbin, che Spalletti ha voluto tenere in organico anche dopo la sosta per il Mondiale perché cresciuti giorno per giorno in allenamento.