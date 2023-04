Gazzetta dà alibi al Napoli: "Stanchezza, turnover e pensiero alla Champions"

"Se la Champions può far male alla Champions". Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando analizza le frenate di Napoli, Milan e Inter

"Se la Champions può far male alla Champions". Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando analizza le frenate di Napoli, Milan e Inter, maturate immediatamente dopo le fatiche infrasettimanali nella Coppa europea più prestigiosa: "Stanchezza, turnover e pensiero altrove: gli alibi non mancano, gli avversari ne approfittano, ma la classifica non aspetta e s’ingarbuglia in vista di una volata ad altissimo coefficiente di emozioni". Risultati, questi, che fanno "da propulsore per Roma, Atalanta, Juve e, a questo punto, anche per Bologna e Fiorentina: Motta e Italiano corrono più degli altri, non hanno coppe ingombranti sulla loro strada e, per le note vicende extra-calcistiche in corso, non sanno ancora quante squadre davvero le precederanno in classifica".