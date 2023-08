Gazzetta - Dal campo servono le garanzie che l'ambiente non ha tratto dal mercato

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così in vista dell'esordio di sabato in campionato del Napoli contro il Frosinone.

© foto di www.imagephotoagency.it

"A Orazio la paternità del famoso proverbio, a Rudi Garcia la missione di metterlo in atto già sabato, quando il Napoli campione in carica ripartirà da Frosinone. Per quanto siamo all’inizio della stagione, dal campo servono tutte quelle garanzie che l’ambiente non è riuscito a trarre da un mercato imprevedibile, complici anche le esitazioni della dirigenza che ha preferito agire con molta calma, forse troppa".