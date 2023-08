Gazzetta - Demme ai saluti? Pranzo con i compagni prima dell'Hertha

Diego Demme ai saluti. Sempre più vicino il ritorno in Germania del centrocampista classe '91, come racconta La Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Intanto Diego Demme, sempre più vicino al ritorno in Germania, all'Herta Berlino, ieri è andato a pranzo con un gruppetto di compagni, oltre a componenti dello staff medico e dei magazzinieri.

Un modo di ringraziare e probabilmente salutare. Segnali, in attesa di una ufficialità che anche in questo caso potrebbe arrivare a breve" si legge sulla rosea oggi in edicola.

Un modo di ringraziare e probabilmente salutare. Segnali, in attesa di una ufficialità che anche in questo caso potrebbe arrivare a breve" si legge sulla rosea oggi in edicola..