Gazzetta - Demme, eroe inatteso ma il Napoli ha bisogno di certezza dal mercato

Un Napoli in piena emergenza a centrocampo, con la cessione di Elmas e la partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa a cui si aggiungono i dubbi su Zielinski e i problemi muscolari di Cajuste. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che esalta la professionalità di Diego Demme: "Intanto, contro la Salernitana c’era il solo Lobo a lottare nel grigiore di un pomeriggio che sembrava stregato. Hanno provato ad aiutarlo “i nuovi”: Cajuste, unico acquisto nel reparto dell’estate post scudetto che ancora non è riuscito a dare un contributo significativo.

La differenza l’ha fatta Demme, eroe nel giorno del debutto stagionale in A. È in scadenza, ma può aiutare: la professionalità non è in discussione, l’esperienza pure. Ma il Napoli ora ha bisogno di certezze e per questo il mercato aiuterà a capire le ambizioni reali. C’è un buco in mezzo: tapparlo o lasciarlo fa tutta la differenza del mondo".