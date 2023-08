Gazzetta - Demme in partenza: spunta anche una pretendente italiana

Così la rosea sul futuro immediato del centrocampista classe '91

Diego Demme in partenza: lo assicura l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Così la rosea sul futuro immediato del centrocampista classe '91: "Mentre sul fronte Lozano - che finora non ha voluto discutere una revisione di contratto al ribasso, aspettando l’occasione giusta per partire - non ci sono novità, per Diego Demme si avvicina il momento dei saluti.

Oltre all’Hertha Berlino si è fatto avanti anche il Genoa (stessa proprietà americana, ma management diverso). C’è il problema di un ingaggio importante (2,5 milioni netti) che magari andrà spalmato in più anni di contratto, visto che l’attuale scade nel 2024. Diego comunque sembra pronto all’addio, perché vuole giocare.