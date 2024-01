Gazzetta - Derby vinto come l'aspirina: Mazzarri non ha ancora capito qual è la malattia

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è molto critica nonostante la vittoria del Napoli contro la Salernitana

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è molto critica nonostante la vittoria del Napoli contro la Salernitana: "La vittoria del Napoli assomiglia all’aspirina, il primo farmaco che prendi quando non ti senti bene. Poi devi iniziare la cura vera che debelli il virus, ma probabilmente Mazzarri (in attesa di qualche innesto) non ha capito quale sia la malattia".

Il quotidiano ha aggiunto: "Il Napoli è spento e le assenze di Osimhen, Anguissa e Zielinski non possono essere un alibi in casa contro l’ultima in classifica. La formazione di Mazzarri ha approcciato male la gara e nel primo tempo, fino al recupero, ha centrato una sola volta la porta di Ochoa".