Gazzetta - Di Lorenzo ha ricordato a Garcia che il dna del Napoli è attaccare

"Senza bisogno di rivendicazioni, Di Lorenzo ha ricordato il Dna di questa squadra". Quale? Essere offensiva, attaccare, palleggiare. Ne parla La Gazzetta dello Sport: "Un gruppo che è abituato a tener palla, a dettare i tempi della partita. E soprattutto a difendere correndo in avanti e andando a pressare alto. Quando martedì sera, dopo il vantaggio, il Napoli ha smesso di farlo ecco l’immediato ribaltone del Real. Speculare sul risultato non rientra nelle caratteristiche di questa squadra. Garcia lo sta valutando e deve trovare le chiavi giuste per dare equilibri ancora più solidi".