Gazzetta - Di Lorenzo ieri out solo per precauzione, Elmas invece da valutare

A una settimana dal via della stagione, il Napoli vince l’ultima amichevole estiva, superando agevolmente per 2-0 i ciprioti dell’Apollon Limassol. La Gazzetta dello Sport lo definisce "un test utile per scaricare un po’ le gambe e cominciare a migliorare lucidità e reattività, oltre che per testare per la prima volta da quando è cominciato il ritiro di Castel di Sangro un ipotetico undici titolare per il debutto in casa del Frosinone".

Non sarebbero però mancati alcuni problemini fisici: "Elmas è uscito all’intervallo (così come capitan Di Lorenzo, per precauzione dopo un fastidio alla coscia) a causa di un affaticamento muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni".