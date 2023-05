Gazzetta - Di nuovo un calo ad aprile: lo scorso anno bruciò le chance scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Calo d'aprile del Napoli: così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizzando il pareggio con la Salernitana: "I risultati in campionato dicono che un anno fa in questo mese il Napoli bruciò le sue chance nella corsa scudetto perdendo in casa con la Fiorentina e pareggiando con la Roma e poi uscendo clamorosamente sconfitto ad Empoli. Il cammino di quest’anno è simile: in casa sconfitta con il Milan e pari con Verona e Salernitana, per fortuna sono arrivati i successi di Lecce e Torino.

Spalletti ammette: «Ora non siamo così brillanti come in altri momenti. Non c’è quella qualità nelle giocate e quella lucidità avuta in tante altre partite. Quest’ultimo chilometro è diventato faticoso, ma alla fine credo proprio che ce la faremo. Alla fine ci manca un solo punto». Da conquistare in sei partite, sempre ammesso che la Lazio, rimasta l’unica aritmeticamente in corsa, vinca tutte le sue gare".