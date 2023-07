Gazzetta - Dopo Kim complesso per il Napoli: mercato dei difensori appare impazzito

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza così la situazione:

Il dopo Kim si sta rivelando complesso da affrontare per il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza così la situazione: "Non che il club campione d’Italia, anche in bilanci, abbia problemi economici. Ma proprio per non spendere cifre troppo elevate, che sarebbero più complicate da spalmare e aumenterebbero i rischi di perdite, Aurelio De Laurentiis sta sondando senza ancora affondare i colpi.

Anche perché quest’anno il mercato dei difensori appare impazzito per certe valutazioni. L’esempio più clamoroso riguarda Josko Gvardiol, difensore croato che il Manchester City di Pep Guardiola vuole assolutamente e avrebbe anche già l’accordo col giocatore. Il Lipsia però non intende scostarsi dalla quotazione di cento milioni. Cifre mai pagate per un centrale della terza linea".