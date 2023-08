Gazzetta - Due centrocampisti in uscita: le destinazioni di Demme e Gaetano

Sul mercato del Napoli restano altri due nodi da sciogliere in uscita. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul mercato del Napoli restano altri due nodi da sciogliere in uscita. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La società è in trattativa con l’Hertha Berlino per Diego Demme, che ormai è fuori dal progetto tecnico e desidera tornare in Germania.

Soltanto una formalità invece per quanto riguarda il trasferimento di Gianluca Gaetano in prestito secco all’Empoli; si firmeranno i documenti nel momento in cui Veiga si legherà al Napoli, così da poter garantire a Garcia una rosa sempre numericamente al completo.