Gazzetta - È arrivato Mr Wolf: Mazzarri chiamato a risolvere i problemi del Napoli

Ricordate il Mr Wolf di Quentin Tarantino in “Pulp fiction”, interpretato da uno splendido Harvey Keitel? Sulla Gazzetta dello Sport si usa il paragone cinematrografico per raccontare l'impatto avuto sullo spogliatoio da Walter Mazzarri: "Nel momento complicato della trama di un film abbastanza noioso, ecco Walter Mazzarri chiamato a risolvere problemi. E il toscano, con le sue rughe e quello sguardo da protagonista consumato di western, ha una faccia da cinema.

Non ha la freddezza di quel Wolf, ma in quanto a capacità risolutiva, basta vedere cosa è successo a Napoli in una sola partita, al di là del risultato. E nella città del Vesuvio si riaccende il vulcano della passione. Certo mercoledì c’è la trasferta a Madrid col Real, ma i primi segnali arrivati sono tutti incoraggianti, proviamo ad analizzarli.