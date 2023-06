Gazzetta e la lista del Napoli per il dopo Osimhen: tre nomi e un favorito

Al momento il club azzurro è andato avanti solo con scouting e sondaggi sulle alternative a Victor Osimhen

Al momento il club azzurro è andato avanti solo con scouting e sondaggi sulle alternative a Victor Osimhen che, secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbero in tre.

"Il maggiore indiziato a sostituire il nigeriano, se partirà, è il canadese Jonathan David del Lilla, sostituto di Victor nel club francese tre anni fa. In alternativa il danese dell’Atalanta Rasmus Hojlund, oppure il portoghese dell’Udinese Beto. Ma c’è un tempo per tutto. E questo inizio estate si sta infiammando con un’asta per Osimhen che potrà lasciare a bocca aperti in molti".