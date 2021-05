Gazzetta - E se ADL ci ripensasse? Non sono esclusi colpi di scena con Gattuso

Gattuso saluterà Napoli? Domanda ricorrente, risposta quasi scontata. Ma occhio al colpo di scena, come si legge su La Gazzetta dello Sport: "E se lunedì il proprietario della società napoletana si rendesse conto che è meglio mediare e restare sulla vecchia strada? È un’ipotesi per ora remota, considerato l’orgoglio dei protagonisti della vicenda. Tuttavia un colpo di scena non è da accantonare del tutto. A tal proposito va osservato come in queste settimane il Napoli abbia sondato più candidati, tutti di livello. Eppure ADL è rimasto sempre ad un passo dalle intese, senza mai chiudere per davvero".