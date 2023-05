Gazzetta - Ecco i possibili sostituti se partono Ndombele, Demme, Zielinski e Lozano

C’è un nuovo flirt per il centrocampo, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che il Napoli ha messo gli occhi su Davide Frattesi

C’è un nuovo flirt per il centrocampo, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che il Napoli ha messo gli occhi su Davide Frattesi, talento del Sassuolo che da mesi è nel mirino anche di Juventus e Roma. Il Napoli si muove tenendo presente le partenze di Ndombele e Demme, ma la concorrenza non manca e soprattutto a Trigoria - si legge - vantano un 30% sulla rivendita del giocatore e ciò potrebbe aiutare Tiago Pinto a chiudere quest’acquisto

Ma non finisce qui: "Nel taccuino di Giuntoli c’è sicuramente il danese Hojlund, se davvero dovesse essere sacrificato Osimhen. E poi c’è attenzione per l’olandese Koopmeiners, un centrocampista molto duttile. Evidentemente la sua candidatura è legata al futuro di Zielinski. In ogni caso l’imperativo è tenere alto il livello qualitativo della rosa. Occhio pure all’ala spagnola Adama Traoré ora in scadenza con il Wolverhampton. La sua candidatura è chiaramente legata alla possibile uscita di Lozano. Arriverebbe a parametro zero ma con un ingaggio importante: ecco perché per chiudere con lui deve prima uscire il messicano".