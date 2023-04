Gazzetta ed il volantino sulle due bandiere: "L'Italia pensa al singolare, Napoli al plurale metafisico!"

Nel raccontare della città interamente colorata d'azzurro, la Gazzetta dello Sport cita anche il volantino diffuso ieri dagli Ultras '72

Nel raccontare della città interamente colorata d'azzurro, la Gazzetta dello Sport cita anche il volantino diffuso ieri dagli Ultras '72 che hanno invitato a portare due bandiera, una anche per chi non c'è più: "Una intera città che torna all’infanzia fingendosi bambina. Che andrà allo stadio con due bandiere a testa: una per sé e una per chi non c’è più.

Mentre il resto d’Italia pensa al singolare, Napoli si declina in un plurale metafisico". Di seguito puoi rileggere il volantino