Gazzetta elogia Calzona: "Sarebbe la soluzione ideale per la panchina"

Con lui, è innegabile, la squadra ha aumentato sensibilmente la qualità del gioco e tuttora è imbattuta in campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Francesco Calzona, che guiderà la Slovacchia a Euro 2024, sarebbe sulla carta la soluzione perfetta per De Laurentiis. È preparato, schiera la squadra col 4-3-3, ha lavorato con Sarri e Spalletti che sono stati i migliori artefici di un calcio offensivo e divertente che il Napoli abbia avuto in epoca recente. Ha un ingaggio contenuto, conosce bene l’ambiente. Con lui, è innegabile, la squadra ha aumentato sensibilmente la qualità del gioco e tuttora è imbattuta in campionato. Ma non basta per guadagnarsi la riconferma, che sarebbe invece quasi automatica se a Calzona riuscisse la rimonta che vale il pass Champions.