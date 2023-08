Gazzetta elogia il Frosinone: "Carattere, movimenti e tutto ciò che poteva, ma manca qualità"

Lo scrive la Gazzetta dello Sport che elogia la prova del Frosinone nonostante ovviamente la sconfitta di fronte ai campioni d'Italia

Buona, buonissima la “prima”, anche per il carattere nella reazione, i movimenti presto ritrovati, la fase difensiva, ma per risposte più sincere serviranno altri avversari, scrive la Gazzetta dello Sport che elogia la prova del Frosinone nonostante ovviamente la sconfitta di fronte ai campioni d'Italia: "Il Frosinone ha fatto quasi tutto quello che poteva. Si vede la mano di Di Francesco. La partenza con pressing alto ha costretto il Napoli a chiudersi in affanno e concedere il rigore in un’area affollatissima.

Però la qualità mancante ha fatto presto la differenza: il centrocampo è un po’ fragile, in attacco Caso può fare il fenomeno ma anche scomparire, Baez s’è visto nei momenti chiave ma non sempre è nel gioco, dietro c’è parecchio da registrare. Anche per Di Francesco però serve pazienza. Il calendario non è stato benevolo, ora c’è l’Atalanta, ma poi Udinese, Sassuolo e Salernitana non dovrebbero mentire".