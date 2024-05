Gazzetta elogia il Torino: "Da coppe! Ora l'Europa è più vicina"

TuttoNapoli.net

“Inter, festa e caos”. Questa la prima pagina de La Gazzetta dello Sport distribuita stamattina in edicola, che dedica gran parte della sua apertura ai problemi di natura economico-finanziaria dell’Inter. “Zhang accusa il fondo Oaktree: ‘Mette a rischio il futuro del club’. Ma la proprietà può passare di mano”. Intanto oggi a San Siro i nerazzurri celebreranno la conquista dello Scudetto.

Un Toro da coppe.

Spazio ne trova anche il successo di ieri sera dei granata, capaci di vincere 3-1 contro il Milan nell’anticipo serale del sabato del 37° turno di Serie A. “Ora l’Europa è più vicina”, scrive la Rosea.

Bologna-Juventus.

In prima pagina di Gazzetta trova spazio anche la partita di domani tra Bologna e Juventus. “Motta, ultima sfida contro la Juve. Allegri in tribunale?”, il titolo scelto dalla rosea per introdurre la sfida, piuttosto delicata tra presente e futuro per l’attuale allenatore del Bologna.