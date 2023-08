Gazzetta - Entusiasmo Napoli, ma confermarsi è dura se non ti chiami Juve, Inter o Milan

Ricomincia da dieci, Garcia, scrive la Gazzetta dello Sport con riferimento all'esperienza alla Roma e raccontando delle difficoltà nel ripetersi a Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Ricomincia da dieci, Rudi Garcia, scrive la Gazzetta dello Sport con riferimento all'esperienza alla Roma e raccontando delle difficoltà nel ripetersi a Napoli: "Nel senso che dieci anni fa, al suo debutto nel campionato italiano, con la Roma vinse dieci partite consecutive, mettendo “la chiesa al centro del villaggio”. A Napoli dall’epoca di Maradona il tempio è stato sempre al centro, Spalletti però è stato capace di renderlo incandescente e di riempirlo oltremodo di nuovi adepti.

Ora al francese di origini andaluse tocca ripartire con uno scudetto sul petto, un entusiasmo straripante attorno alla squadra e un gruppo che ora sa vincere e vuol continuare a farlo. Ma confermarsi non è per nulla semplice, a meno che in Italia ti chiami Juve, Inter o Milan".