Gazzetta esalta Osimhen: "Con lui si parte sempre da 1-0! Ormai è un top player"

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Victor Osimhen per la bella prova contro la Cremonese e per il gol numero 17 in campionato: "Con Victor in campo si parte quasi sempre 1-0, basta solo avere pazienza. Quella che il Napoli sembra aver acquisito definitivamente. E quella che ha permesso a Osimhen di trasformarsi in poco tempo: era arrivato da centravanti affamato e di belle speranze, si sta imponendo come il vero top player del campionato".