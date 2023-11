Gazzetta fa retromarcia sul mercato del Milan: in estate lo valutò da 8, oggi "un fallimento"

La Gazzetta dello Sport non ci va giù leggera nell'individuare le colpe in questo momentaccio del Milan

La Gazzetta dello Sport non ci va giù leggera nell'individuare le colpe in questo momentaccio del Milan, mettendo dentro al calderone anche le strategie estive per il mercato. Un mercato che però era stato valutato dallo stesso quotidiano in maniera positiva, addirittura con un 8 nel pagellone di fine estate (vedi immagine in calce).

Questo il titolo della rosea questa mattina: "Il mercato resta un fallimento. E' l'ora di Ibra". Secondo l'autore del pezzo i risultati che si speravano di raggiungere con i tanti nuovi acquisti, non stanno arrivando. Reijnders è in calo ma sono gli attaccanti a preoccupare: Jovic è nullo, anche Okafor non ha cambiato l'inerzia, Romero neanche lui.