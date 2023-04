Gazzetta - Fatturati e stato di salute del club una sentenza: Napoli e Milan modelli vincenti

Così La Gazzetta dello Sport analizza l'organizzazione societaria di Napoli e Milan.

"De Laurentiis, produttore cinematografico, ha applicato al calcio i metodi dell’industria di famiglia e ha condotto il Napoli ai vertici: «Diritti di immagine ceduti al club, come fanno attori e registi. Maglie autoprodotte, con cui tra un anno triplicheremo il fatturato del vecchio sponsor tecnico». Il Milan made in Usa ha ridotto i costi e aumentato i ricavi, mentre la squadra scalava velocemente posizioni e recuperava quanto perduto in passato: nel 2021 il ritorno in Champions a 7 anni dall’ultima volta, nel 2022 lo scudetto, 11 anni dopo l’ultimo trionfo.