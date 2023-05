Gazzetta - Festa privata al Maradona con la squadra, ADL darà appuntamento a Spalletti?

"Perché il tecnico toscano è formalmente confermato e blindato, ma per poter continuare in un progetto servono altre sintonie".

Dopo le celebrazioni in campo per lo Scudetto del Napoli, nella lounge della tribuna d'onore del Maradona si terrà una festa privata con la squadra, le famiglie e oltre cento invitati di Aurelio De Laurentiis. Per il presidente, suggerisce oggi La Gazzetta dello Sport, sarà l'occasione per incontrare Luciano Spalletti: i due, infatti, non si sono ancora visti dopo i festeggiamenti di Udine, e potrebbero fissare un appuntamento per discutere insieme di futuro. "Perché il tecnico toscano è formalmente confermato e blindato, ma per poter continuare in un progetto servono altre sintonie", sottolinea il quotidiano.