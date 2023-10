Gazzetta - Fischi del Maradona per Garcia! Pochi applausi solo per la squadra

Crolla il Napoli nella serata in cui si sentiva chiamato a blindare il terzo posto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Crolla il Napoli nella serata in cui si sentiva chiamato a blindare il terzo posto. Il faccia a faccia con la Fiorentina lascia al tappeto gli azzurri. A differenza della sconfitta di martedì contro il Real Madrid, questa volta i fischi del Maradona non sono coccole, ma graffi. Gli azzurri vanno sotto la Curva B ad applaudire i tifosi che li hanno incitati, facendo crescere l’onda della loro carica nel secondo tempo quando il Napoli ha sentito di poter far svoltare la gara anche a suo favore. Così anche dal pubblico scattano applausi nel tragitto verso gli spogliatoi. I fischi scortano invece Garcia mentre si allontana dal campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.