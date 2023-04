Gazzetta - Flessione notevole, Napoli stanco in alcuni uomini: la strategia di Spalletti

Nelle ultime due partite il Napoli non ha brillato e, secondo La Gazzetta dello Sport, una delle cause potrebbe essere la stanchezza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime due partite il Napoli non ha brillato e, secondo La Gazzetta dello Sport, una delle cause potrebbe essere la stanchezza: "Continuità. È quella che cerca Spalletti nel rendimento della sua squadra, di gran lungo il migliore di tutti in Italia e secondo solo al Bayern Monaco in Champions (8 vittorie dei tedeschi contro 7 degli azzurri che però hanno il miglior attacco).