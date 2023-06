Gazzetta - Fuori dal podio per la panchina c'è ancora una sagoma in penombra

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude un possibile ritorno a sorpresa del tecnico spagnolo sulla panchina del Napoli.

Se il podio attualmente racconta di Sousa, Galtier e Garcia, in penombra resta la sagoma di Rafa Benitez. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude un possibile ritorno a sorpresa del tecnico spagnolo sulla panchina del Napoli.

"Lo spagnolo tornerebbe volentieri al Napoli, un ambiente che conosce, che ha contribuito in tempi non sospetti a rendere vincente e di spessore internazionale e che rappresenterebbe un contesto ideale per ripartire. Non risultano contatti ufficiali, De Laurentiis adesso è orientato verso la novità. Ma l’impressione è che basterebbe davvero poco per gettare le basi di un nuovo vecchio corso".