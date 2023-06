Gazzetta - Galtier-Garcia: ecco chi gode di maggiore considerazione per panchina Napoli

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non trascura la pista che porta al tecnico francese per la panchina del Napoli.





"In Francia sono certi che Christophe Galtier abbia raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain per risolvere il contratto con un indennizzo di 6 milioni". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non trascura la pista che porta al tecnico francese per la panchina del Napoli.

"A questo punto Galtier può ritenersi libero a tutti gli effetti, in attesa che venga comunicata ufficialmente la separazione. Anche Rudi Garcia non ha più alcun legame contrattuale, precisamente da aprile quando ha interrotto il suo rapporto con l’Al-Nassr. L’ex tecnico della Roma ha incontrato il presidente nella Capitale la settimana scorsa, confermandogli la propria disponibilità. Tra i due, tuttavia, Galtier sembra avere una considerazione leggermente maggiore: è reduce dalla vittoria del campionato in una delle principali leghe europee, De Laurentiis lo conosce dai tempi del Lille e in quel periodo aveva allenato Osimhen, una delle colonne portanti del Napoli".