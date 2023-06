Gazzetta - Galtier pronto a liberarsi dal PSG per ripartire dal Napoli: la situazione

Tra gli allenatori sondati da Aurelio De Laurentiis c'è anche Christophe Galtier, pronto a rinunciare al contratto col PSG per ripartire dal Napoli.

Tra gli allenatori sondati da Aurelio De Laurentiis c'è anche Christophe Galtier, pronto a rinunciare al contratto col PSG per ripartire dal Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Per Galtier invece è soltanto questione di poco tempo prima che il Paris Saint-Germain ne ufficializzi la separazione.

Tuttavia, non sarà un processo immediato: in Ligue 1 i club non possono avere contemporaneamente due allenatori sotto contratto, per cui sarà necessaria una trattativa tra il Psg e il tecnico francese per negoziare i termini dell’uscita. Affinché, dunque, Galtier possa accettare eventualmente il Napoli, è necessaria anche una certa concordanza temporale tra la scelta di De Laurentiis e la conclusione dei colloqui con la dirigenza parigina per essere congedato.

I rapporti umani tra l’allenatore e Al-Khelaïfi sono ottimi, per cui non c’è motivo di ritenere che non si raggiunga un’intesa. L’incontro non è stato ancora fissato, Galtier sta recuperando le energie dopo un’annata dai mille volti ma è molto interessato alla prospettiva di ripartire dai campioni d’Italia".