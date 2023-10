Gazzetta - Garcia come Dead Man Walking: dieci giorni per salvare la panchina

"Fatto sta che a Rudi Garcia restano solo dieci giorni per provare a rimettere in linea di galleggiamento la sua nave campione d’Italia".

Chiamatela fiducia a tempo, usate metafore cinematografiche come “Dead man walking”, fatto sta che a Rudi Garcia restano solo dieci giorni per provare a rimettere in linea di galleggiamento la sua nave campione d’Italia. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Dieci giorni dieci che cominceranno venerdì 20, fra una settimana. Sì perché solo allora, per l’ultimo allenamento prima di Verona, il tecnico avrà a disposizione l’intera squadra reduce dagli impegni con le nazionali.

Qualcuno rientrerà prima, ma fra stanchezza e lavoro di scarico, solo la seduta di rifinitura consentirà all’uomo di origini andaluse di capire in che condizioni saranno i singoli. Lì cominciano dunque dieci giorni pieni di tre partite, ognuno con difficoltà diverse. Perché, per esempio, il Verona di Marco Baroni ha meno giocatori in giro con le rappresentative (quattro in tutto) e dunque più tempo per preparare bene il match di sabato 21".