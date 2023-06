Gazzetta - Garcia non ha posto veti sul mercato: Osimhen via per proposta indecente

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli non ha posto vincoli al presidente Aurelio De Laurentiis. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Nel senso che conosce bene le regole del mercato e sa che se arriverà una “proposta indecente” Victor Osimhen sarà venduto, così come Kim è praticamente considerato come partito.

Ma anche se non sarà semplice sostituirli il pragmatismo e l’ambizione di Garcia potranno diventare una leva importante per ripartire non solo con uno scudetto sul petto, ma con la convinzione di ripetersi".