Gazzetta - Garcia non vede l'ora di allenare Kvara: cosa potrà fare al secondo anno?

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive così sull’attaccante premiato come MVP della scorsa Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvara è sicuramente al centro del progetto Napoli. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive così sull’attaccante premiato come MVP della scorsa Serie A.

"Il georgiano vuole crescere con quella maglia azzurra con la quale è esploso. E Garcia non vede l’ora di allenare questo fuoriclasse che a soli 21 anni è arrivato in Italia e si è immediatamente imposto, unanimamente, diventando il miglior giocatore in assoluto della Serie A. Cosa potrà fare di più alla sua seconda stagione napoletana? Se lo chiedono i tifosi napoletani che continuano a sognare, senza perdere la voglia di festeggiare. E ci sta pensando con grande curiosità anche Rudi l’andaluso".