Gazzetta - Garcia studia nuovi movimenti per Kvara: un 4-4-2 per avvicinarlo ad Osimhen

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per migliorare il rendimento di Kvara e renderlo più efficace sotto porta, Garcia sta pensando a qualche movimento diverso". La Gazzetta dello Sport in edicola scrive delle possibile novità tattiche potrebbero riguardare il numero 77 del Napoli: "Di certo non vuole castrare l’inventiva e la fantasia di chi può risolvere con una giocata la partita. Ma al tempo stesso far convergere sempre più i movimenti del georgiano verso la porta avversaria. Per aumentarne efficacia e percentuale di realizzazione, sfruttando fra l’altro il tiro potente del ragazzo dal perimetro, per dirla sempre in termini cestistici.

Nelle idee dell’allenatore c’è anche quella, progressivamente, di avvicinare Kvaravaggio a Osimhen, per renderli ancora più letali. L’intesa fra i due è straordinaria, a dimostrazione che il linguaggio del calcio è universale a qualsiasi latitudine: dall’estremo oriente europeo all’Africa. Garcia ha in testa qualche movimento e schema diverso, che potrebbe far somigliare in certi momenti il modulo più a un 4-4-2".