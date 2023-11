Gazzetta - Garcia torna oggi a Napoli: ecco quando ha capito che sarebbe stato esonerato

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, torna a Napoli oggi anche Rudi Garcia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, torna a Napoli oggi anche Rudi Garcia, per “chiudere” le questioni della sua breve vita napoletana. Ieri pomeriggio - qualche minuto prima che venisse ufficializzato l’ingaggio di Mazzarri - è venuto a conoscenza del fatto che non sarà più la guida tecnica dei campioni d’Italia. Poche righe di ringraziamento. Lo aveva già capito domenica che tutto era finito.