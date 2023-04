Gazzetta - Già qualificata per la Champions: Napoli ha un vantaggio rispetto alle rivali

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così sul primo traguardo ufficiale che il Napoli sta per raggiungere in campionato.

TuttoNapoli.net

"C’è un particolare che consente oggi al club di Aurelio De Laurentiis di guardare oltre, di poter programmare senza ostacoli. Infatti domenica prossima quasi certamente la capolista sarà aritmeticamente irraggiungibile per la quinta classificata - attualmente il Milan a 22 punti - e dunque qualificata per la prossima Champions, cosa ci cui non può essere al momento sicuro alcun altro club italiano. Un vantaggio rispetto alla concorrenza".