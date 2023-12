Gazzetta - Gol di Simeone era regolare: Var non poteva intervenire

Il gol segnato dal Napoli sullo 0-0 contro il Frosinone era regolare: il Var non poteva intervenire in quell'occasione

Il gol segnato dal Napoli sullo 0-0 contro il Frosinone era regolare: il Var non poteva intervenire in quell'occasione. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Poco dopo la mezz’ora il Napoli segna ma il Var (sbagliando) annulla il gol, perché in avvio di azione Lindstrom per controllare il pallone lo tocca col braccio destro.

Nel proseguo Okoli compie una bella papera appoggiando al portiere senza accorgersi di Simeone in agguato. Il difensore con la sua giocata inizia una nuova azione e dunque il mani non sanzionato da Abisso non può essere oggetto di revisione al Var. E il bel gol del Cholito viene cancellato. Ma non è certo questo l’errore più clamoroso della serata, visto in campo" si legge sulla rosea.