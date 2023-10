Gazzetta - ADL motivatore: ha un tentato di caricare in ogni modo Garcia

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Ieri pomeriggio il presidente Aurelio De Laurentiis era al Konami training center come ha già fatto nella scorsa settimana, giovedì e venerdì. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Stavolta non ha assistito all’allenamento (che si è svolto al mattino) ma ha incontrato il gruppo di dirigenti e anche il tecnico Rudi Garcia, che sta cercando di caricare in ogni modo.

Oggi la squadra si allenerà nel pomeriggio, per consentire il rientro e lo scarico della maggior parte dei giocatori impegnati ieri con le rispettive nazionali. Non Olivera, che rientrerà non prima di domani dall’Uruguay avendo giocato nella notte appena passata contro il Brasile. De Laurentiis ci sarà ancora per dare un segnale di compattezza della società a tutto l’ambiente".