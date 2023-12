Gazzetta - Il Barcellona dovrà soffrire per passare il turno col Napoli

Per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Barcellona dovrà soffrire per passare il turno in Champions League

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Barcellona dovrà soffrire per passare il turno in Champions League. Il quotidiano scrive: "Per quanto riguarda l’avversario, beh, poteva andare meglio, ma anche molto peggio: il Barcellona è un nobile frequentatore della Champions League, ma sta vivendo una stagione controversa. Pericolosa sì, leggermente favorita anche, ma la squadra di Xavi dovrà soffrire per passare il turno. E rispetto a quanto si è visto nella prima parte della stagione, il Napoli ha maggiori margini di crescita a patto, ovviamente, che questi due mesi di lavoro vengano sfruttati bene".