Gazzetta - Il Maradona rumoreggia: l'ultimo coro è il compito delle vacanze

"Troppo errori tecnici che fanno rumoreggiare lo stadio, viziato da un altro tipo di Napoli". Si esprime così La Gazzetta dello Sport sull'atmosfera con cui il pubblico di Napoli ha accolto la sconfitta interna contro la Lazio: "L’ultimo coro del Maradona sembra il compito delle vacanze per la sosta: «Noi vogliamo 11 leoni!». Durante la pausa per le nazionali, Garcia dovrà essere bravo a non far fermentare negatività dalla prima caduta e convertire la delusione nella rabbia mancata ieri. Dovrà far crescere i nuovi (Natan prima o poi giocherà?), augurandosi che Kvara e Osi crescano nelle proprie rappresentative".