Gazzetta - Il Napoli concede troppo: manca Kim e Anguissa non è più dominante

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport focalizza la propria attenzione sui problemi difensivi del Napoli e sulle famose preventive.

Il quotidiano scrive: "Il Napoli concede troppo spazio nelle transizioni avversarie: c’è quasi sempre la possibilità di trovare un corridoio abbastanza largo per servire un compagno e avvicinarsi a Meret. Questione tattica, di distanze e raccordo tra reparti, ma anche questione atletica: Anguissa, ad esempio, non è più dominante come l’anno scorso. Senza Kim, poi, non ci sono altri difensori veloci a recuperare all’indietro".