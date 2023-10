Gazzetta - Il Napoli di Conte col 3-5-2? "C'è penuria sugli esterni"

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza la possibilità di vedere Conte sulla panchina azzurra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Premesso che ogni allenatore ha bisogno di tempo e sedute sul campo per conoscere bene le caratteristiche anche dei giocatori più famosi, per valorizzarli al meglio, proviamo a vedere come potrebbe cambiare il Napoli dopo l’esonero di Rudi Garcia, che De Laurentiis ha di fatto annunciato. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza la possibilità di vedere Conte sulla panchina azzurra: "Partiamo dunque dall’ipotesi Antonio Conte, al momento la più accreditata, e andiamo a vedere come ha giocato la sua ultima squadra, il Tottenham, schierato con una punta centrale - indubbiamente Kane - e due trequartisti a completare un tridente stretto, sostenuto da un centrocampo a quattro e da una difesa a tre.

Se questo sarà il sistema da cui ripartirà anche a Napoli, l’allenatore salentino avrà un po’ di penuria sugli esterni con i soli Di Lorenzo e Olivera che appaiono adatti per coprire l’intera fascia. A destra potrebbe essere adattabile Politano, che lo ha già fatto all’Inter proprio con Conte, ma a sinistra ci sarebbe qualche problema nelle alternative, visto che Mario Rui non pare avere quelle caratteristiche. A meno che l’allenatore dell’ultimo scudetto interista riesca a convincere qualche giocatore - pensiamo a Elmas su tutti - ad adattarsi e magari coltivare nuove caratteristiche per poter crescere.