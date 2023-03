Gazzetta - Il Napoli ha tanti 'numeri 10': per questo è così dominante

Focus interessante della Gazzetta dello Sport sul ritorno dei trequartisti nel nostro campionato

Quanti 10 a Napoli: non è soltanto una questione di sistemi di gioco. Focus interessante della Gazzetta dello Sport sul ritorno dei trequartisti nel nostro campionato, con una particolare evoluzione del ruolo: "Entrambe giocano con il 4-3-3, quello dell’esempio massimo: il Napoli. Talmente dominante da averne tanti, di trequartisti. E anzi, forse proprio per questo dominante. Zielinski è quello più evidente: il polacco si alza tra le linee e arriva in area, mentre Anguissa, l’altra mezzala, gioca più vicino a Lobotka (ma pure lui sa giocare nei mezzi spazi).