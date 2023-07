Gazzetta - Il Napoli non era a conoscenza del viaggio di Osimhen a Parigi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un viaggio a Parigi turba i sogni dei tifosi napoletani. Ieri mattina Victor Osimhen si è imbarcato da Capodichino destinazione Parigi Charles De Gaulle con volo AirFrance 1579 e naturalmente non è passato inosservato nello scalo napoletano. Che poi probabilmente - come ha già fatto altre volte - sia andato nella capitale francese soltanto per svago e trovare vecchi amici è un discorso che in questo momento non può essere accettato dal tifoso ansioso che teme di perdere il centravanti dello scudetto.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, va aggiunto che il suo agente Roberto Calenda ieri non risulta fosse in Francia. Con il club che non ne sapeva nulla, e anche questo è legittimo perché nei giorni liberi un professionista può fare ciò che vuole e non deve informare la società dei propri spostamenti.