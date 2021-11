Gazzetta - Il Napoli non interverrà sul mercato dopo ko Osimhen: due le motivazioni

Uno stop che oggi appare gravoso da sopportare per la squadra con scenari non proprio ottimistici che si aprono per l’assenza di Victor Osimhen. Si parla dell'infortunio dell'attaccante sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con il quotidiano che esclude interventi sul mercato a gennaio da parte del Napoli.

"Il nigeriano, come già accaduto nella stagione passata, conclude in maniera decisamente sfortunata il suo secondo anno solare al Napoli. Una squadra che aveva trovato il suo terminale offensivo (9 gol stagionali) ora dovrà cambiare qualcosa nel suo modo di giocare e di essere imprevedibili contro gli avversari. Al momento sul mercato non sono previste operazioni. Perché non lo consentono i bilanci e perché comunque la rosa specie in attacco fornisce alternative che altre pretendenti allo scudetto non hanno".