Gazzetta - Il Napoli può arrivare a 107 punti: si avvererebbe una previsione di Spalletti

La Gazzetta dello Sport fa i conti al campionato dopo il paragone tra questo Napoli e la Juve di Conte del 2014

La Gazzetta dello Sport fa i conti al campionato dopo il paragone tra questo Napoli e la Juve di Conte del 2014: "Per raggiungere quei 102 punti significa che serve vincerne altre 15 pareggiandone una, con un’altra sola sconfitta. In teoria gli azzurri possono arrivare a 107. Ma veramente se arrivasse a quella incredibile quota saremmo a livello “marziano”, come definì la sua squadra Spalletti in novembre dopo aver vinto il girone di Champions League brillantemente".