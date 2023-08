Gazzetta - Il Napoli può ripetersi, ma il bis Scudetto non è riuscito neppure a Diego

Per il via del campionato l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si fa alcune domande a cui risponde Luigi Garlando

Per il via del campionato l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si fa alcune domande a cui risponde Luigi Garlando. Di seguito uno stralcio sul Napoli:"L’uno-due consecutivo non riuscì neppure a Diego. La difesa ha perso l’anima (Kim). Garcia porta novità, ha bisogno di tempo. Ma Kvara e Osimhen, le prime stelle, ci sono ancora e il gioiellino Veiga promette di sedurre il Maradona. Può ripetersi.

Sacchi dice che senza coppe la Juve avrà 10 punti in più: di sicuro un gran vantaggio. Ha recuperato Chiesa e Vlahovic. Non dipende più dalle giocate di un risolutore (CR7, Di Maria). Allegri ha investito di più sul gioco, pare. La difesa, la terza meno battuta del campionato scorso, era già una garanzia. I giovani sono cresciuti. È la più affamata dopo due stagioni a digiuno".