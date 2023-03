Gazzetta - Incertezza sul sistema atalantino: Gasp pronto al cambio modulo?

Gasperini pronto a cambiare modulo per affrontare il Napoli? Non esclude la possibilità l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Gasperini pronto a cambiare modulo per affrontare il Napoli? Non esclude la possibilità l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Particolare rilevante: Kvaratskhelia all’andata non c’era per infortunio e sarà interessante scoprire quale sarà l’impatto del georgiano sui meccanismi difensivi di Gasp.

Striscia un unico dubbio, l’incertezza sul sistema atalantino. Non è scritto sulla pietra che Gasperini parta con la difesa a tre, complici le assenze di Koopmeiners e Zappacosta potrebbe disegnare una linea a quattro. Ipotesi remota, ma non da escludere a priori. Nel caso, qualcosa cambierebbe".