Gazzetta insiste: "Koopmeiners scelto come nuovo titolare: la strategia è chiara"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega perché il Napoli ha puntato Koopmeiners dell'Atalanta: "Non è certo tipo da mal di pancia, da prese di posizione dure. È un professionista serio, ineccepibile. E come tale continuerà a comportarsi.

Però, se Napoli e Atalanta dovessero trovare la quadra da qui a fine mercato, sarà sicuramente felice di vivere un nuovo step di crescita della carriera. Tra l’altro, il Napoli ha tremendamente bisogno di un titolare in più anche per via della Coppa d’Africa del prossimo gennaio, che priverà la mediana azzurra di quello che oggi sembra l’unico giocatore insostituibile: Frank Zambo Anguissa".