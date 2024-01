Gazzetta insiste: "Mazzarri voleva Mazzocchi per cambiare modulo"

Pasquale Mazzocchi raggiungerà oggi il ritiro di Castel Volturno. Conoscerà i dirigenti, poi Mazzarri e il suo staff

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pasquale Mazzocchi raggiungerà oggi il ritiro di Castel Volturno. Conoscerà i dirigenti, poi Mazzarri e il suo staff. L’allenatore è pronto ad accoglierlo con grande soddisfazione, quasi con affetto.

L’ha fortemente voluto, è un elemento fondamentale per preparare la possibile variazione della difesa a tre. Anche in questo senso vanno interpretati i rilanci compiuti dal Napoli per andare incontro alle richieste della Salernitana, affinché il tecnico potesse essere accontentato. De Laurentiis ha acconsentito ad arrivare a 3 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.